После совещания у Лукашенко в Беларуси зарегистрирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 2.076 пациентов с COVID-19. Это новый суточный рекорд заболеваемости.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 17 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного максимума смертности), выписан 2.151 человек.

19 октября было зафиксировано 1.913 новых случаев коронавируса, 18 октября — 1.956, 17-го — 1.981, 16-го — 2.068, 15-го — 2.073 (предыдущий суточный рекорд), 14-го — 2.052, 13-го — 2.060, 12-го — 2.038, 11-го — 1.943, 10-го — 1.979.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 577.932 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 550.100 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.449 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 55.648 тестов на коронавирус, что в 3,8 раза больше, чем днем ранее — 14.379. Всего в стране проведено 9.213.354 теста.

Накануне на специальном совещании Александр Лукашенко жестко раскритиковал идею местных властей и МВД штрафовать граждан за несоблюдение масочного режима.

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