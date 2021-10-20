Биржа: доллар вырос на торгах 20 октября
Американская валюта выросла по итогам торгов на БВФБ в среду, 20 октября.
Доллар добавил 0,0004 пункта — 2,4381 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сегодня сдали:
- евро на 0,0034 пункта — 2,8348 белорусского рубля;
- российский рубль на 0,0017 пункта — 3,434 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, банки, работающие на территории Беларуси,
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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