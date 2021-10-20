Биржа: доллар вырос на торгах 20 октября

/ Экономика
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Американская валюта выросла по итогам торгов на БВФБ в среду, 20 октября.

Фото pexels.com

Доллар добавил 0,0004 пункта — 2,4381 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сегодня сдали:

  • евро на 0,0034 пункта — 2,8348 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0017 пункта — 3,434 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, банки, работающие на территории Беларуси, установили утром в своих пунктах обмена валют новые курсы.

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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