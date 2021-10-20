Минсельхозпрод: Беларусь вышла в топ-5 экспортеров сыров

Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируется увеличить до 4 млрд долларов, заявил журналистам 20 октября в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов перед началом экспортного форума «Беларусь молочная».

Он напомнил, что экспорт молочной продукции в 2020 году составил 2,4 млрд долларов. «Сейчас уже хороший темп задали. Думаю, что в этом году больше чем на 100 млн долларов добавим экспортной выручки в молочной категории товаров», — сказал Богданов.

По его словам, к 2025 году планируется увеличить производство молока до 9,2 млн тонн. «С учетом того, что мы полностью обеспечиваем внутренний рынок, весь дополнительный объем производства молока будет направлен на экспорт. Мы планируем, что в 2025 году объем поставок превысит 3 млрд долларов, а к 2030 году он дойдет до 4 млрд», — отметил замминистра.

«Несмотря на турбулентность мирового рынка, экспорт белорусской молочки растет. По итогам восьми месяцев экспорт белорусской молочной продукции вырос на 6,4%, экспортировали на сумму более 1,7 млрд долларов. Причем развиваются все рынки. Например, несмотря на все сложности, мы увеличили объем поставок молочной продукции в РФ на 1,6%. Но основным драйвером является азиатский регион, мы видим там большие перспективы. Очень бурно развивается экспорт на китайский рынок: объем вырос на 87% к уровню прошлого года. Развиваются поставки в КНР всех категорий товаров. Традиционно хорошо представлено сухое, обезжиренное молоко, сыворотка наша очень ценится. Но мы активно делаем упор на то, чтобы увеличивать объем поставок цельномолочной продукции, стерилизованного молока, сыров, творога, и, конечно, масла», — сказал Богданов.

По его словам, азиатский регион зависим от импорта молока и молочной продукции. «И мы здесь сделаем особый акцент по диверсификации молочного экспорта», — заявил замглавы ведомства. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности сертификации, все молочные предприятия Беларуси имеют сертификат на поставки в Китай.

Богданов также отметил, что в стране «бурно развивается производство сыров». Беларусь входит в топ-5 стран, которые экспортируют сыры (4-е место). «Продвижение этой продукции на внешние рынки — одна из важнейших задач для товаропроизводителей. Причем необходимо не просто торговать товаром, который кто-то другой будет дофасовывать, а ставить линии по фасовке, продвигать национальные бренды и двигать наш сырный продукт на полки магазинов. Причем с точки зрения работы на дальних рынках необходимо увеличивать объем производства твердых и супертвердых сыров, которые имеют длительные сроки хранения», — считает замминистра.