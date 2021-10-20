Белорусские власти собираются продать за границу продовольствия на 6 млрд долларов

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Экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить 6,4—6,5 млрд долларов, сообщил 20 октября журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин перед началом экспортного форума «Беларусь молочная».

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«Думаю, в этом году мы поставим на экспорт белорусское продовольствие на сумму более 6 млрд долларов, потому что уже превышаем на 430 млн долларов показатели аналогичного периода успешного прошлого года. В следующем году может быть уже 6,4—6,5 млрд», — сказал Субботин.

Он отметил, что «галопирующими темпами в мире растут цены и на овощи, картофель, лук». «Пользуется спросом мясная продукция. Уже колбасы премиального класса (копченые, сырокопченые) сходят вниз, а вот спрос на полуфабрикаты, стейки растет. Пока тенденция мирового рынка такая, и мы идем в фарватере», — заявил вице-премьер.

По его словам, в производстве и сбыте молока «идем потихоньку». «Производство, переработка и реализация молока — более инертный процесс. Одномоментного роста и скачков здесь быть не может от природы. Добавляем и по продуктивности рогатого скота в этом году по сравнению с прошлым — 70 кг на корову. Не все гладко идет, но мы стараемся, и у нас получается. Загружаем мощности своих заводов, которые были построены и модернизированы. Процесс модернизации не останавливается, постоянно что-то совершенствуется: новые линии, новые сушилки, новые продукты, новые подходы к реализации», — заметил Субботин.

Поэтому, подчеркнул он, растет и экспорт. «Мы в прошлом году поставили на экспорт 4,8 млн тонн молока и молочной продукции на сумму 2,4 млрд долларов в 58 стран мира, в этом году уже поставили 3,3 млн тонн. Думаю, что по итогам года мы прирастем на 10%», — сказал замглавы правительства. 

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, «за последнее пятилетие удалось увеличить объем производства молока в целом по стране более чем на 10%». «В 2020 году мы достигли цифры в 7,8 млн тонн. Перспективы очевидны: по результатам этого года мы увеличим объем производства на 100 тыс. тонн, а по итогам пятилетки планируем выйти на цифру в 9,2 млн тонн, то есть прирасти на 1 млн 200 тыс. тонн молока», — сказал Крупко.

Он добавил, что на внешних рынках большой спрос на белорусскую молочную продукцию. «Потребности внутреннего рынка обеспечены на 250%. Сегодня мы делаем все возможное для наращивания экспортного потенциала нашей страны, особенно в молочной отрасли. Предприятия работают устойчиво и рентабельно — 22% против 21% в прошлом году. Рентабельность переработки — 7,7%. Зарабатывают сырьевые зоны, переработка и наши трейдеры, которые продают молоко на внешних рынках. Мы стараемся вместе с экспертами выработать дальнейшую стратегию белорусского экспорта в молочном производстве», — отметил министр.

 

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Тэги: сельское хозяйство экспорт продовольствия

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