За прошедшие сутки страны ЕС не впустили 495 нелегалов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки страны Европейского союза не впустили 495 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 19 октября было зафиксировано 424 попытки нелегального пересечения границы с белорусской территории. Задержали шесть человек — пять граждан Ирака и гражданина Сирии.

Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали четырех человек — граждан Ирана, Палестинской автономии, Польши и Сирии.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за прошедшие сутки в страну не впустили 55 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Вместе с тем два человека были пропущены по гуманитарным причинам.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 19 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 22 иностранцами. Никого не задержали.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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