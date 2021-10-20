Минсельхозпрод обещает не оставить белорусов без еды
Продовольствия будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт, заявил журналистам 20 октября в Минске министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко перед началом экспортного форума «Беларусь молочная», отвечая на вопрос, чем обусловлено снижение объема производства сельхозпродукции.
«По результатам работы за восемь месяцев животноводство фактически сработало на уровне 100% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом экстремальных погодных условий мы недобрали по зерновым культурам. Сейчас идет уборка кукурузы на зерно, и мы примерно на 50% компенсируем недобор по колосовым зерновым. В растениеводстве в этом году не удастся выйти на высокий уровень 2020-го. Но по объему товарной продукции (картофель, зерновые, овощи) своего продовольствия будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования экспортной базы на 2021 и 2022 годы. Картофеля поставим на экспорт около 350 тыс. тонн, овощей — около 400 тыс. тонн. А объемы производства молока обеспечат внутренний рынок на 250%, мяса и мясопродуктов — на 143%. С продовольствием все нормально внутри страны, и экспортный потенциал не ниже прошлого года», — сказал Крупко.
Он отметил, что за восемь месяцев Беларусь поставила на экспорт продовольствие на сумму 4,1 млрд долларов с приростом валютной выручки на 400 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (рост на 10,8%). «Это показывает, что идет стабильная работа, наращивается экспортный потенциал», — подчеркнул министр.
«2020 год был рекордным по заготовке травяных кормов. В этом году ожидается примерно на 200 тыс. тонн кормовых единиц меньше. Но с учетом переходящего запаса 2020 года животноводство будет полностью обеспечено травяными кормами на зимний стойловый период для стабильного производства продукции в 2022 году», — заверил Крупко.
Как сообщалось, в январе–сентябре 2021 года производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в текущих ценах составило 17,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% меньше уровня января—сентября 2020 года. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 15 млрд рублей (-6,4%).
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1 млн 348,9 тыс тонн, молока — 5 млн 945,6 тыс тонн, яиц получено 2 млрд 671,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 83,1% производства яиц.