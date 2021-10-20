Министр обороны Беларуси отправился в Москву

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Заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России пройдет 20 октября в Москве. От белорусской стороны в нем участвуют члены коллегии во главе с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Фото из архива

Отмечается, что Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу обсудят «актуальные вопросы взаимодействия». В частности они подведут итоги прошедших стратегических учений «Запад-2021», рассмотрят вопросы реализации плана совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства (СГ), а также ход выполнения программ военной составляющей СГ.

Кроме того, главы военных ведомств «оценят совместную работу по противодействию героизации нацизма».              

 

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Тэги: Беларусь-Россия

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