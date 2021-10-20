Дуда: идет гибридная атака режима Лукашенко — ожидаем новых санкций ЕС против Беларуси

Отношения между Польшей и Литвой носят особый характер. «Мы никогда не будем просто соседями, мы — братья», — заявил во вторник в Вильнюсе президент Польши Анджей Дуда.

Фото PAP/Radek Pietruszka

Глава польского государства посетил Литву с визитом по случаю 230-й годовщины принятия Взаимной гарантия обоих народов — дополнительной инструкции к Конституции 3 мая 1791 года, одобренной Четырёхлетним сеймом 20 октября 1791 года, пишет polskieradio.pl .

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа указал, что обе страны строят взаимные отношения на искусстве компромисса, которое требует доверия и терпимости. «Как и 230 лет назад, Литва и польский сегодня находятся на переднем крае западной цивилизации. Попытки накаливания обстановки на восточной границе ЕС и НАТО ставят перед нами особые задачи», – сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Он подчеркунул, что Польша и Литва должны обеспечивать свою государственную безопасность, уделять особое внимание не только двустороннему военному сотрудничеству, но также укреплять единство НАТО.

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша и Литва добросовестно выполняют свои обязательства по охране внешних границ Евросоюза. В Вильнюсе во вторник в первой половине дня состоялась встреча президента Анджея Дуды и президента Литвы Гитанаса Науседы. В ходе пресс-конференции по итогом двусторонних переговоров президент Дуда подчеркнул, что Европа должна поддержать Польшу и Литву в борьбе с миграционным кризисом, управляемым властями в Минске.

«Мы имеем дело с гибридной атакой режима Александра Лукашенко против Польши, Литвы, Латвии, а также Евросоюза в целом. Поэтому мы ожидаем европейской солидарности, а также принятия Европейским советом решения о новых санкциях в отношении властей в Минске», – заявил президент Дуда.

Во время встречи президентов Польши и Литвы обсуждалось также экономическое сотрудничество двух стран, в том числе в энергетике. Анджей Дуда и Гитанас Науседа также обсудили программу «Восточного партнерства», ситуацию в Молдавии, Грузии и на Украине.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

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