МВД продолжает войну против неугодных телеграм-каналов

Телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат» признаны экстремистским формированием, сообщается в телеграм-канале МВД.

«Обновлен перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, — говорится в сообщении. — Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и Telegram-чата «ДНС чат», экстремистским формированием и запрете его деятельности «.

18 октября МВД признало экстремистским формированием «группу граждан, объединенную посредством интернет-сайта «Дзе.чат»; 19 октября — телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала.

Ранее, 21 сентября, КГБ признал таковым инициативу «Рабочы рух».

Они также включены в перечень на сайте МВД.