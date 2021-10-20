МВД продолжает войну против неугодных телеграм-каналов

/ Общество
Просмотров: 39

Телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат» признаны экстремистским формированием, сообщается в телеграм-канале МВД.

«Обновлен перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, — говорится в сообщении. — Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и Telegram-чата «ДНС чат», экстремистским формированием и запрете его деятельности «.

18 октября МВД признало экстремистским формированием «группу граждан, объединенную посредством интернет-сайта «Дзе.чат»; 19 октября — телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала.

Ранее, 21 сентября, КГБ признал таковым инициативу «Рабочы рух». 

Они также включены в перечень на сайте МВД.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: телеграм-каналы свобода слова МВД

Другие материалы на эту тему:

Катерина Андреева и Дарья Чульцова — лауреаты Лейпцигской премии за свободу СМИ

Катерина Андреева и Дарья Чульцова — лауреаты Лейпцигской премии за свободу СМИ

Удар по БелаПАН. К чему приведет тотальная зачистка независимых СМИ в Беларуси?

Удар по БелаПАН. К чему приведет тотальная зачистка независимых СМИ в Беларуси?

ЕС: режим Лукашенко пытается уничтожить свободное медиапространство

ЕС: режим Лукашенко пытается уничтожить свободное медиапространство

Представитель DJV упрекнул власти стран ЕС в молчании по поводу атаки на TUT.by

Представитель DJV упрекнул власти стран ЕС в молчании по поводу атаки на TUT.by