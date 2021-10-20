Сенаторы США призвали «продолжить координацию для максимального давления на режим Лукашенко»

Комитет по иностранным делам Сената США 19 октября одобрил резолюцию «Мнение сената о политической ситуации в Беларуси». Об этом сообщил председатель комитета Роберт Менендес в «Твиттере».

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Он отметил, что данная резолюция выражает мнение сената по ситуации в Беларуси. После одобрения комитетом ее рассмотрит верхняя палата Конгресса США.

Как отмечается в документе, текст которого опубликован на сайте Конгресса США, спустя год после «незаконных президентских выборов в Беларуси» сенат по-прежнему не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом страны и осуждает продолжающиеся репрессии против активистов продемократического движения, мирных протестующих, журналистов и блогеров, медицинских работников, спортсменов и других.

«Сенат призывает к проведению в Беларуси новых президентских и парламентских выборов, которые должны быть свободными и справедливыми в соответствии со стандартами ОБСЕ и под наблюдением наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей», — говорится в документе.

В резолюции приветствуется тесная координация правительства США с Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими союзными и партнерскими странами и международными организациями в целях продвижения принципов демократии, верховенства закона и прав человека в Беларуси. Сенат призывает «продолжать координацию для оказания максимального давления на режим Лукашенко».

Резолюция также призывает к немедленному освобождению без предварительных условий всех политических заключенных в Беларуси.

В документе осуждается принудительная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryanair для ареста Романа Пратасевича и его подруги Софии Сапеги, что «нарушило международное законодательство в области гражданской авиации и поставило под угрозу жизни невинных пассажиров и экипажа». Сенат призывает немедленно освободить Протасевича и Сапегу.

Кроме того, он призывает белорусские власти немедленно прекратить использование мигрантов в политических целях.

В резолюции также содержится призыв к администрации президента США Джо Байдена «рассмотреть все имеющиеся в ее распоряжении экономические, политические и дипломатические инструменты для поддержки демократии в Беларуси».

«Сенат приветствует санкции Европейского союза, введенные в отношении режима Лукашенко, и настоятельно призывает Соединенные Штаты продолжать координировать дополнительные меры с Европейским союзом, — говорится в документе. — Сенат подчеркивает, что США поддерживают народ Беларуси в его стремлении сохранить свой суверенитет, выбирать собственное руководство и жить в условиях свободы, и признает активные действия белорусской оппозиции по координации усилий с Соединенными Штатами, Европейским союзом, ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций с целью проведения свободных и справедливых выборов для своего народа».

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