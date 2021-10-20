Рубль продолжает «прибивать» основные валюты
Белорусский рубль растет на открытии торгов ко всем основным иностранным валютам на открытии торгов БВФБ 20 октября.
Доллар падает на 0,001 пункта — 2,4367 белорусского рубля.
Евро теряет 0,0009 пункта — 2,8373 белорусского рубля.
Российский рубль опускается на 0,0096 пункта — 3,4261 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, банки, работающие на территории Беларуси,
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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