Рубль продолжает «прибивать» основные валюты

/ Экономика
Просмотров: 58

Белорусский рубль растет на открытии торгов ко всем основным иностранным валютам на открытии торгов БВФБ 20 октября.

Доллар падает на 0,001 пункта — 2,4367 белорусского рубля.

Евро теряет 0,0009 пункта — 2,8373 белорусского рубля.

Российский рубль опускается на 0,0096 пункта — 3,4261 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, банки, работающие на территории Беларуси, установили утром в своих пунктах обмена валют новые курсы.

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года