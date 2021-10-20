Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратило работу

Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекратило работу, следует из постановления Совета министров от 18 октября 2021 года № 590, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Закрыть до 20 октября 2021 г. генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел поручено принять меры по его закрытию и профинансировать расходы на эти цели. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрылось по требованию властей США. Это произошло после того, как в июне и августе вслед за возобновлением старых и введением новых американских санкций Минск потребовал сократить штат посольства США до пяти человек, отозвал согласие на назначение послом Джули Фишер и разрешение на работу в стране Федерального агентства США по международному развитию (USAID).

«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами — с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились. Будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу» — говорилось в сообщении, размещенном 31 августа на странице посольства США в «Фейсбуке».

В свою очередь МИД Беларуси сожалеет о требовании Соединенных Штатов закрыть белорусское генконсульство в Нью-Йорке. «Требование США, прямым следствием которого является ухудшение условий консульского обслуживания белорусских граждан, на деле демонстрирует реальный смысл постоянных заявлений американской стороны о «поддержке» и «заботе» о белорусском народе, —сообщила пресс-служба МИД 12 октября. — Сожалеем о данном решении и заранее просим граждан Беларуси и жителей США с пониманием отнестись к неудобствам в связи с необходимостью обращаться за консульской помощью исключительно в посольство Беларуси в Вашингтоне по не зависящим от нас обстоятельствам».

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