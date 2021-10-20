В обменниках установлены новые курсы валют

Банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих пунктах обмена валют новые курсы.

По данным, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,43, а купить по 2,435 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,47);

евро 2,832 / 2,837 (2,865);

100 российских рублей 3,423 / 3,433 (3,57).

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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