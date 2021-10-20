В обменниках установлены новые курсы валют
Банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих пунктах обмена валют новые курсы.
По данным, в Минске они следующие:
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,43, а купить по 2,435 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,47);
- евро 2,832 / 2,837 (2,865);
- 100 российских рублей 3,423 / 3,433 (3,57).
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
Читайте также:
Гуцериев продал «Паритетбанк» Исмаилову ЕАБР: вероятность сохранения по итогам года в Беларуси инфляции около 10% возросла ДФР открыл 30 уголовных дел за выплату зарплаты «в конвертах»