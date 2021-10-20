Лига чемпионов. Урожайный вторник — в восьми матчах забито 35 голов

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Урожайным на голы выдался первый игровой день третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В восьми матчах команды забили 35 голов.

Группа A:

  • «Брюгге» — «Манчестер Сити» — 1:5;
  • ПСЖ — «РБ Лейпциг» — 3:2.    

Турнирная таблица:

  1. ПСЖ — 7
  2. Манчестер Сити — 6
  3. Брюгге — 4
  4. РБ Лейпциг — 0

Группа B:

  • «Порту» — «Милан» — 1:0;      
  • «Атлетико» — «Ливерпуль» — 2:3.       

Турнирная таблица:

  1. Ливерпуль — 9
  2. Атлетико — 4
  3. Порту — 4
  4. Милан — 0

Группа C:

  • «Бешикташ» — «Спортинг» — 1:4;       
  • «Аякс» — «Боруссия» — 4:0.   

Турнирная таблица:

  1. Аякс — 9
  2. Боруссия — 6
  3. Спортинг — 3
  4. Бешикташ — 0

Группа D:

  • «Интер» — «Шериф» — 3:1;
  • «Шахтер» — «Реал» — 0:5.

Турнирная таблица:

  1. Шериф — 6
  2. Реал — 6
  3. Интер — 4
  4. Шахтер — 1

 

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Тэги: Лига чемпионов

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