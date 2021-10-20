Лига чемпионов. Урожайный вторник — в восьми матчах забито 35 голов
Урожайным на голы выдался первый игровой день третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В восьми матчах команды забили 35 голов.
Группа A:
- «Брюгге» — «Манчестер Сити» — 1:5;
- ПСЖ — «РБ Лейпциг» — 3:2.
Турнирная таблица:
- ПСЖ — 7
- Манчестер Сити — 6
- Брюгге — 4
- РБ Лейпциг — 0
Группа B:
- «Порту» — «Милан» — 1:0;
- «Атлетико» — «Ливерпуль» — 2:3.
Турнирная таблица:
- Ливерпуль — 9
- Атлетико — 4
- Порту — 4
- Милан — 0
Группа C:
- «Бешикташ» — «Спортинг» — 1:4;
- «Аякс» — «Боруссия» — 4:0.
Турнирная таблица:
- Аякс — 9
- Боруссия — 6
- Спортинг — 3
- Бешикташ — 0
Группа D:
- «Интер» — «Шериф» — 3:1;
- «Шахтер» — «Реал» — 0:5.
Турнирная таблица:
- Шериф — 6
- Реал — 6
- Интер — 4
- Шахтер — 1
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