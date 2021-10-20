Лига чемпионов. Урожайный вторник — в восьми матчах забито 35 голов

Урожайным на голы выдался первый игровой день третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В восьми матчах команды забили 35 голов.

Группа A:

«Брюгге» — «Манчестер Сити» — 1:5;

ПСЖ — «РБ Лейпциг» — 3:2.

Турнирная таблица:

ПСЖ — 7 Манчестер Сити — 6 Брюгге — 4 РБ Лейпциг — 0

Группа B:

«Порту» — «Милан» — 1:0;

«Атлетико» — «Ливерпуль» — 2:3.

Турнирная таблица:

Ливерпуль — 9 Атлетико — 4 Порту — 4 Милан — 0

Группа C:

«Бешикташ» — «Спортинг» — 1:4;

«Аякс» — «Боруссия» — 4:0.

Турнирная таблица:

Аякс — 9 Боруссия — 6 Спортинг — 3 Бешикташ — 0

Группа D:

«Интер» — «Шериф» — 3:1;

«Шахтер» — «Реал» — 0:5.

Турнирная таблица:

Шериф — 6 Реал — 6 Интер — 4 Шахтер — 1