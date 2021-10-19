В 2021 году в Минске сделали 724 тысячи телевизоров, 135 тысяч стиральных машин, 81 тысячу велосипедов

В январе—сентябре 2021 года промышленное производство в Минске составило 16 млрд 385,2 млн рублей, что на 4,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из данных главного статистического управления столицы.

В январе 2021 года к январю 2020-го падение составило 0,3%, в январе—феврале — 1,9%. Затем наблюдался рост промпроизводства: в январе—марте — на 1,7%; январе—апреле — на 4,1%; январе—мае — на 4,3%; январе—июне — на 4,8%; январе—июле — на 4,6%; январе—августе — на 4,1%. Таким образом, за сентябрь рост ускорился на 0,5 процентного пункта, передает БелаПАН.

По итогам девяти месяцев спад промышленного производства произошел в горнодобывающей промышленности на 13,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 5,7%. В обрабатывающей промышленности рост составил 6,8%, в водоснабжении, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 2,6%.

Произведено: рыбы и морепродуктов, рыбных консервов — 1453 тонны; маргарина — 5159 т; муки — 69,4 т; крупы — 5229 т; мучных кондитерских изделий — 24 660 т; шерстяных тканей — 521 тыс. кв. метров; корсетных изделий — 729 тыс.; обуви — 729 тыс. пар; плитки и плит керамических — 11 352 тыс. кв. м; интегральных схем — 1229,8 млн; тракторов — 27 тыс.; стиральных машин — 134,5 тыс.; холодильников и морозильников — 635,3 тыс.; микроволновых печей — 401,2 тыс.; электрических трансформаторов — 401,2 тыс.; велосипедов — 81,3 тыс.; телевизоров — 723,8 тыс.

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