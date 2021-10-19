Минское «Динамо» взяло очки в одиннадцатом матче подряд

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ХК «Динамо-Минск» победил на домашней арене казахстанский «Барыс» со счетом 6:5. В концовке матча за полминуты соперники забили три шайбы.

Фото: hcdinamo.by

Игра прошла вечером 19 октября на «Минск-Арене». К восьмой минуте хозяева площадки уступали со счетом 0:2, но к перерыву счет сравняли. Затем казахстанцы еще дважды вели в счете: 2:3 и 3:4. Впервые в матче динамовцы вышли вперед на 51-й минуте — 5:4. Спустя 10 секунд счет уже был 6:4 в пользу минчан, а еще через 20 секунд — 6:5.

С 28-ю очками минчане занимают второе место в своей группе, уступая лидеру одно очко, но имея матч в запасе.
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Тэги: Минск-Арена КХЛ ХК Динамо-Минск ХК Барыс Город: Минск

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