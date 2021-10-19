Соучредителю KYKY и The Village Belarus Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Соучредителю онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus, владельцу рекламного агентства Vondel/Hepta Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей, сообщила в соцсетях его жена Надежда Зеленкова.

«Александр Василевич сегодня получил продление стражи еще на 2 месяца. + 2 к 14 месяцам, которые он в тюрьме. 900 отжиманий в день — еще есть такие цифры», — написала она в «Фейсбуке».

В начале августа Зеленкова сообщила, что Александр признан склонным к экстремизму.

В конце июля прошлого года Василевича арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту на пост президента Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан.

В чем обвинен бизнесмен, до сих пор не сообщается. Правозащитники признали Василевича политзаключенным. Он находится в СИЗО № 1 в Минске.

Василевич был одним из тех, кто 10 октября 2020 года принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

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