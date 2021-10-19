Около полутора тысяч фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на вечер 19 октября, выезда ожидает более 1430 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 130 большегрузов, «Котловка» — 150, «Каменный Лог» — 200, «Бенякони» — 70, «Привалка» — 190 фур.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 150 грузовиков, «Урбаны» — 210.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 160 фур, «Берестовица» — 110, «Козловичи» — 60 фур.