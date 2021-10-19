Харьковские чиновники подарили незрячим паралимпийцам билеты в зоопарк и книги

Харьковский горсовет подарил украинским паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, билеты в зоопарк и книгу об областном центре.

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«Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал», — рассказала чемпионка Паралимпийских игр в Токио Марина Литовченко, передает NV.ua .

Она заявила, что спортсмены нуждаются в других подарках.

«Со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее… Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще „не парятся“ на Паралимпийских Играх… Просто хочется рыдать от такого „прекрасного“ отношения и поддержки города», — подытожила Литовченко..

Украина заняла шестое место Паралимпиады в медальном зачете и пятое — по количеству наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.