Лукашенко: Некоторые страны используют пандемию в политических и экономических целях

Александр Лукашенко в современной ситуации с распространением коронавирусной инфекции не видит никакой катастрофы и разделяет осторожный оптимизм специалистов на местах, которые говорят о наметившемся некотором снижении темпов заболеваемости. Об этом он заявил 19 октября на совещании об эпидемиологической ситуации в Беларуси.

«Ситуация понятна. Я где-то недели две тому назад в очередной раз допрашивал (иначе не скажешь) министра здравоохранения. Мы пришли оба к одному выводу, что эта неделя и следующая будут очень показательны в лечении людей, и прежде всего в лечении коронавирусной инфекции», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«У меня после сегодняшнего обсуждения это впечатление (или такой осторожный прогноз) усилилось. Эта и следующая неделя дадут нам результат», — дополнил он.

Лукашенко обратил внимание участников совещания на вопрос использования очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией для экономического и политического ослабления отдельных стран. «То, что экономически это все используется государствами, сегодня уже не оспаривается. Сильные государства хотят уничтожить своих конкурентов. Сильные государства — такие, допустим, как Соединенные Штаты Америки, Европейский союз. Всегда нужны рынки. Поэтому если мы остановим свои предприятия, это будет благо для них», — сказал он.

«Экономическая война идет во всемирном масштабе. И самые слабые государства экономически могут погибнуть. С моей точки зрения, скорее всего, погибнут», — считает Лукашенко.

Большую настороженность у него также вызывает использование тематики заболеваемости COVID-19 в политических целях. «Ковид в первое пришествие, вы помните, использовался политически, и мы как раз попали под это — у нас была электоральная кампания. Самым главным триггером был ковид. Кому это непонятно? Начинается политический шантаж и использование вот в эту волну. И нам желательно побыстрее пройти и выдержать в это тяжелое время», — отметил Лукашенко.

По его мнению, информационный шум вокруг ситуации с коронавирусом создают противники белорусского государства специально. «Вы знаете, как с ковидом нам придется жить, так и с этими болтунами в интернете. Поэтому поменьше надо на это обращать внимания», — считает Лукашенко.

«Это же не наши изнутри тут кричат. А кричат из-за границы: из Польши, Литвы, может быть, отчасти из других государств. Почему кричат: деньги надо отработать, деньги взяли большие. И потом же жить хочется хорошо, поэтому они таким образом зарабатывают», — отметил он.

Кроме того, по мнению Лукашенко, противники государства рассчитывают на мятеж в Беларуси, а главная их задача — взбунтовать людей и вывести их на улицу, чтобы они выступили против власти. «Я начинаю смотреть, что это за каналы — жулики и бандиты, против которых Комитет госбезопасности борется не первый месяц и которые у нас объявлены экстремистами», — сказал он.