На первом блоке БелАЭС выработано более 4 млрд кВт·ч электричества

За одиннадцать с половиной месяцев работы на первом энергоблоке Белорусской АЭС выработано 4 млрд 112,45 млн киловатт-часов электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства энергетики.

Фото Василия Семашко / belatom.by

Для сравнения, это более 60% всего потребленного в 2020 году населением страны электричества.

Четвертый миллиард киловатт-часов электроэнергии первый блок БелАЭС вырабатывал с середины июня. Срок генерации такого количества электричества затянулся в связи с тем, что с 12 июля по 4 октября энергоблок был отключен от сети из-за сработавшей автоматической защиты турбогенератора.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока. Готовность второго блока составляет 90%.