Правительство намерено обратиться к Лукашенко для выделения почти 250 млн рублей допсредств на борьбу с COVID-19

Правительство намерено обратиться к Александру Лукашенко для выделения дополнительных средств на борьбу с COVID-19 в размере почти 250 млн рублей, заявил 19 октября премьер-министр Роман Головченко на совещании по эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщил премьер-министр, в этом году из республиканского бюджета на здравоохранение выделено более 7,6 млрд рублей, или 5% от ВВП. Уже израсходовано около 6 млрд.

«Правительство использует все доступные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого функционирования отрасли. Но, конечно, подъем заболеваемости вынуждает нас искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к главе государства о выделении дополнительных средств в размере почти 250 млн рублей (проект соответствующего распоряжения находится в завершающей стадии), в том числе 140 млн на закупку лекарственных средств и вакцин и еще 108 млн мы предложим учесть при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета», — сказал Головченко.

По его словам, потребуется еще около 250 млн на выплату ковидных надбавок медикам в четвертом квартале. Эти деньги будут изысканы в республиканском и местных бюджетах. «То, что мы закладывали на год, фактически оказалось "съедено" за три квартала», — пояснил премьер-министр.

За прошедший период этого года на надбавки медикам было направлено 825 млн рублей бюджетных средств, в целом с начала пандемии — практически 1,3 млрд рублей. В этой сумме не учитывается закупка средств индивидуальной защиты, вакцин и медицинских препаратов.

«Нагрузка очень большая для бюджета, — отметил глава правительства. — Но даже в этих тяжелейших условиях удается выдерживать высокие темпы промышленного производства за счет оптимизации внутренних резервов. Таким образом, существенный эффект пандемии, оказываемый на национальную экономику, имеется, тем не менее нам удается с ним справляться. Недостающие средства будут нами изысканы без ущерба для других отраслей экономики».