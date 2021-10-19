Форум белорусского бизнеса пройдет в Варшаве 27—28 октября

Форум белорусского бизнеса Belarus Business Harbour пройдет в Варшаве 27—28 октября на площадке Варшавской фондовой биржи.

Мероприятие организовано исследовательским центром CASE Belarus и Ассоциацией белорусского бизнеса за рубежом (ABBA) под патронатом Светланы Тихановской.

► Сайт — abbacaseforum.com

На форуме будут обсуждаться вопросы финансовой поддержки для белорусского бизнеса со стороны Польши и Евросоюза в целом, легальные аспекты ведения бизнеса на территории ЕС, бизнес-образование и торговое сотрудничество с Великобританией и многое другое.

Среди приглашенных для активного участия в форуме лидер демократической Беларуси Светлана Тихановская, генеральный директор Варшавской фондовой биржи Марек Дитл, и.о. генерального директора Генерального директората по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Мацей Поповски, вице-президент Союза предпринимателей и работодателей Польши Марцин Новацки, координатор Европейской комиссии Мариан Мурава, бизнес-ангел Кирилл Волошин и еще порядка двадцати спикеров.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации .