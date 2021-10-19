Лукашенко поручил отменить приостановку планового оказания медпомощи населению в поликлиниках

Александр Лукашенко 19 октября на совещании по ситуации с коронавирусом в стране поручил чиновникам организовать работу системы здравоохранения так, чтобы не прерывать плановый прием населения в амбулаторно-поликлинических организациях.

«Очень важный вопрос, на который я хотел обратить внимание. Совсем недавно Минздрав сообщил о том, что прекращены плановые осмотры. Так вот, Александр Николаевич (помощник президента Александр Косинец. — ред.), вам как помощнику поручение: вместе с Минздравом немедленно подготовить план мероприятий, чтобы не было отмены никаких плановых осмотров, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я знаю, во что это выливается, по первой волне. Поэтому вы первый, Пиневич (министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. — ред.) — второй. Сидящие здесь врачи, чиновники от здравоохранения — в поликлиники и принимайте людей. Ведите диспансеризацию».

Лукашенко отметил, что некоторые виды реабилитации, которые не нуждаются в присутствии медиков, можно проводить в домашних условиях. «А там, где нужно консультировать людей и проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно», — подчеркнул он.

«Плановые осмотры и мероприятия, которые вы вчера отменили, сделайте, чтобы они вернулись, — добавил Лукашенко. — Александр Николаевич, отвечаете за это головой. Люди нуждаются не просто в медицинской поддержке. Когда они к вам приходят, поговорят с вами, им уже легче будет. В основном же это старики. Решение принято. Занимайтесь. Отдельно мне на следующей неделе доложите».

Также он пообещал выделить на борьбу с пандемией дополнительные средства: «Я посмотрю, что мы имеем в резервном фонде президента, сколько у нас остаток. Мы его берегли, не тратили. Мы выделим эти средства для того, чтобы поддержать наших врачей».

Как сообщалось, Минздрав 15 октября утвердил приказ о приостановлении оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения «с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19». В том числе речь шла о приостановлении проведения диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказания реабилитационной помощи, выполнения физиотерапевтических процедур, лечения в отделениях дневного пребывания, а также плановой стоматологической помощи.

Telegram

Viber