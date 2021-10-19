На Гомельщине пенсионерка ударила грабителя палкой, забрала нож и прогнала его

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Под Буда-Кошелево грабитель напал на 58-летнюю женщину. Она ударила его палкой, забрала нож и прогнала прочь.

Источник: МВД

Днем 18 октября на 58-летнюю пенсионерку в ее собственном доме напал мужчина с ножом. Он ей угрожал, душил черенком лопаты, требовал отдать деньги и ценности.

Женщина ударила злоумышленника деревянной палкой и отобрала клинок. После этого преступник скрылся, прихватив с собой одежду, мобильный телефон, бутылку водки, еду и 50 рублей из кошелька.

В тот же вечер подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Жлобине.
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Тэги: нападение ограбление Город: Буда-Кошелево

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