Правительство Латвии продлило чрезвычайное положение на границе с Беларусью до 10 февраля

Кабинет министров Латвии продлил действие чрезвычайного положения на границе с Беларусью — в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе — до 10 февраля 2022 года. Соответствующее решение латвийское правительство приняло на заседании 19 октября, сообщает новостной портал Delfi.

Беларусско-латвийская граница. Скриншот видео

На заседании министр внутренних дел Мария Голубева отметила , что во время действия чрезвычайного положения «планируется продолжить реализацию уже принятых мер по охране границы», передает БелаПАН.

Как сообщалось, 18 октября сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии предотвратили попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 15 иностранцами. Никого не задержали.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1785 нелегальных мигрантов. За это же время 50 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 402 иностранца, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

Руководство стран Балтии и Польши возлагает ответственность за миграционный кризис на границе на белорусские власти, те обвинения отвергают.