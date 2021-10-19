На среду объявлен желтый уровень опасности
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидаются в Беларуси в среду, 20 октября.
Как сообщается, утром и днем местами по стране ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. 21-22 октября сохранится ветреная погода.
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).