В Беларуси за сутки зарегистрировано 1.913 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.913 пациентов с COVID-19 .

Как сообщила 19 октября пресс-служба Министерства здравоохранения, умерло 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписано 1.534 человека.

18 октября было зафиксировано 1.956 новых случаев коронавируса, 17-го — 1.981, 16-го — 2.068, 15-го — 2.073 (суточный рекорд), 14-го — 2.052, 13-го — 2.060, 12-го — 2.038, 11-го — 1.943, 10-го — 1.979, 9-го — 1.998.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 575.856 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 547.949 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.432 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14.379 тестов на коронавирус, что почти вдвое меньше, чем днем ранее — 26.377, и почти втрое меньше, чем двумя днями ранее (40.500). Всего в стране проведено 9.157.706 тестов.

Правительство Беларуси намерено обратиться к Александру Лукашенко с просьбой о выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19, сообщила сегодня пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как рассказал премьер-министр Роман Головченко 19 октября после совещания по эпидемиологический ситуации и мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в этом году из республиканского бюджета на здравоохранение уже выделено более 7,6 млрд рублей, что составляет 5% от ВВП. На сегодня из этих денег израсходовано около 6 млрд рублей.

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