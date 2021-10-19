«Распоясались, дальше некуда!» Лукашенко обвинил главу МВД  в нарушении закона

Александр Лукашенко раскритиковал идею штрафовать за несоблюдение масочного режима.

На совещании 19 октября по эпидемиологический ситуации и мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции он обратил внимание, что часть присутствующих на встрече чиновников сидят без защитных масок.

«Тертель (председатель КГБ Иван Тертель. — БелаПАН.) ко мне приходит — никогда маску не надевает. Господь с ним. Пиневич (министр здравоохранения) приходит, маску в приемной бросил и зашел. Я никого не заставляю. Это ваше право», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя», — возмутился Лукашенко.

Далее он обратился к главе МВД: «Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого. Вы кому подыгрываете?»

«Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович», — продолжил Лукашенко, обращаясь к главе Минздрава.

«Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого! — сказал он. — Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?»

При этом Лукашенко обратил внимание, что правоохранительные органы недорабатывают в других вопросах, которые непосредственно лежат в сфере их ответственности. «У нас в Гомельской области, вот спросите у Субботина (вице-премьер Александр Субботин. — БелаПАН.) и у министра, коров по ночам режут и продают в Россию. Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит. Не дай бог ты мне не выловишь эту мразь (причастных к нелегальной продаже мяса. — БелаПАН.) в течение двух недель! Распоясались, дальше некуда!» — заявил он.

Читайте также: