Биржа: доллар упал на торгах 19 октября
Во вторник, 19 октября, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской валюты.
Доллар упал еще на 0,0093 пункта — 2,4377 белорусского рубля. Также свои позиции сегодня сдал российский рубль, потеряв 0,0018 пункта — 3,4357 белорусского рубля за 100 российских.
Евро укрепился на 0,0034 пункта — 2,8382 белорусского рубля.
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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