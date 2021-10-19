Биржа: доллар упал на торгах 19 октября

/ Экономика
Просмотров: 52

Во вторник, 19 октября, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской валюты.

Доллар упал еще на 0,0093 пункта — 2,4377 белорусского рубля. Также свои позиции сегодня сдал российский рубль, потеряв 0,0018 пункта — 3,4357 белорусского рубля за 100 российских.

Евро укрепился на  0,0034 пункта — 2,8382 белорусского рубля.

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года