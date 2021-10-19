За минувшие сутки страны ЕС не впустили 765 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие сутки страны Европейского союза не впустили 765 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу с белорусской территории.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 18 октября было зафиксировано 612 попыток незаконного проникновения мигрантов со стороны Беларуси. Задержали 11 человек — десять иракцев и турка.

Помимо этого, за пособничество в нелегальной миграции задержали трех иностранцев — граждан Азербайджана, Турции и Украины.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГ) сообщил, что за минувшие сутки в страну не впустили 149 нелегальных мигрантов. В то же время 11 человек «находились на заставах, выясняется, как они попали в страну и могут ли их принять по гуманитарным причинам».

Кроме того, утверждается, что сотрудники СОГГ «зафиксировали нелегальное проникновение на территорию Литвы белорусского пограничника». По этому факту начато расследование.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что 18 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 15 иностранцами. Задержанных нет.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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