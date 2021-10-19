ДФР открыл 30 уголовных дел за выплату зарплаты «в конвертах»

В текущем году финансовая милиция возбудила 30 уголовных дел за выплату зарплаты «в конвертах», сообщил 19 октября на пресс-конференции в Минске заместитель директора департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Андрей Прокопук.

При этом, отметил он, установлены факты таких выплат более чем 800 работникам. Причинение ущерба в виде неперечисления уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов в ФСЗН составило свыше 7,2 млн рублей.

По словам Прокопука, выплата зарплаты «в конвертах» свидетельствует о наличии в стране теневой экономики. «Источники выплаты нелегальной заработной платы — весьма разнообразны. Начиная от неучтенной выручки, незаконных финансовых операций, и заканчивая так называемыми «мертвыми душами», работниками, которые только числятся на предприятиях, а зарплату получают другие», — отметил он.

По словам чиновника, у КГК выработан алгоритм выявления данных правонарушений и критерии, по которым проводятся проверки. Он привел пример. В июне текущего года департамент финансового контроля выявил факты выплаты незаконной зарплаты в двух минских ООО 21 работнику на общую сумму 9,9 млн рублей. Сумма причиненного ущерба в виде неуплаты налоговых обязательств и страховых взносов составила 2,5 млн рублей.

Прокопук напомнил, что до июня текущего года за выплату зарплаты «в конвертах» наниматель мог быть привлечен к административной ответственности. «Многие даже после уплаты штрафа продолжали нарушать законодательство», — заявил он. Поэтому было принято решение об ужесточении ответственности нанимателя. В этой связи КГК инициировал введение в законодательство норм, предусматривающих уголовную ответственность, принят соответствующий закон.

Уголовная ответственность, отметил чиновник, предусмотрена исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов и сборов, и только при условии, что сумма превысит крупный размер.

«Для налогов и сборов — 1.000 базовых величин, для страховых взносов — 2.500 базовых величин. На сегодня это 29 тыс. рублей и 72,5 тыс. рублей соответственно», —уточнил з Прокопук. Если руководитель начисляет взносы и налоги, но не уплачивает их в связи с отсутствием средств на счетах, по-прежнему он будут нести лишь административную ответственность, пояснил чиновник.

Он также напомнил, что в мае текущего года была создана межведомственная рабочая группа по противодействию «серым» зарплатам.

«В настоящее время под эгидой рабочей группы осуществляется разработка соглашения о порядке взаимодействия КГК, налоговых органов, органов внутренних дел, Минтруда и соцзащиты в целях выявления и пресечения выплат зарплат «в конвертах». Основная цель соглашения — определить четкие и эффективные механизмы взаимодействия, исключив дублирование функций государственных органов, определив каждому свою нишу в целостной системе выявления и пресечения «серых» зарплат. Рабочей группе определена роль координирующего центра, решающего возникающие вопросы и корректирующего действия тех или иных государственных органов», — сказал Прокопук.

По его словам, на сайте Комитета государственного контроля создана онлайн-панель, на которую анонимно поступает информация о выплатах зарплат «в конвертах». С мая по сентябрь посредством онлайн-панели принято 161 сообщение, проверено 80 из них. По остальным еще проводятся проверки. «В ряде случаев информация нашла свое подтверждение и была использована при проведении проверочных мероприятий», — отметил представитель КГК.