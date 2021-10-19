Министр Пиневич: новая волна коронавируса характеризуется ростом заболеваемости, с которым Беларусь еще не сталкивалась

Четвертая волна коронавируса в Беларуси характеризуется высоким ростом заболеваемости, «с которым республика еще не сталкивалась», заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в ходе доклада 19 октября Александру Лукашенко о ситуации с COVID-19.

При этом, отмечает пресс-служба Минздрава, глава ведомства отметил, что «ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику, на прерывание эпидемического процесса и на лечение пациентов, о котором в том числе сегодня идет речь».

Накануне, напомним, Министерство здравоохранения объявило о приостановлении планового оказания медпомощи в поликлиниках. Речь идет о диспансеризации, скрининговых мероприятиях, реабилитации, физиотерапевтических процедурах, манипуляциях во время пребывания в отделениях дневного пребывания.

«Учитывая эпидемическую ситуацию, сегодня Минздраву представляется целесообразным поставить более жесткие рамки в работе амбулаторно-поликлинического звена. При этом приказом увеличивается время работы КТ-кабинетов в Минске. Это поможет повысить частоту выявления и обеспечит своевременную госпитализацию и оказание помощи пациентам с COVID-19. Кроме того, освобождая медиков от плановой помощи, мы увеличиваем количество контактных бригад на выездах», — прокомментировал в телеграм-канале ведомства ситуацию начальник главного управления организации медпомощи Минздрава Алексей Щербинский.

По его словам, ситуация с коронавирусом заставляет расставлять приоритеты. Плановая помощь актуальна, но больше — в стационарном звене, уверен чиновник. «Например, для пациентов, которые были записаны на замену суставов или еще на какие-то крупные операции. В этом плане ограничений сегодня нет. То есть акцент мы делаем на амбулаторной помощи — в отношении тех пациентов, которые могут какое-то время подождать. Важно помнить, что поликлиники в основном работают как красные зоны. Поэтому мы сейчас приостанавливаем оказание плановой медицинской помощи, чтобы оградить здоровых людей от дополнительных рисков инфицирования», — добавил он.

На минувшей неделе впервые с начала пандемии Минздрав пять дней подряд сообщал о более чем 2 тыс. новых заболевших.

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