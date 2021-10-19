Стала известна формулировка, с которой Лукашенко уволил бывшего министра юстиции

/ Политика
Просмотров: 52

На Национальном правовом портале опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Олега Слижевского с должности министра юстиции.

Как сказано в документе, чиновник освобожден «в связи с переходом на другую работу». Пока не известно, где продолжит свою деятельность бывший министр. Отметим только, что он является членом Центризбиркома, не исключено, что в скором времени займет  пост главы ЦИК.

Слижевский в 1999 году окончил магистратуру Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, в 2005 году — аспирантуру Белорусского государственного университета. В 2012 году окончил Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление».

Напомним, о назначении нового министра юстиции стало известно 18 октября. 

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кадровая политика Персона: Олег Слижевский

Другие материалы на эту тему:

«Это провал». Лукашенко раскритиковал БРСМ и «Белую Русь»

«Это провал». Лукашенко раскритиковал БРСМ и «Белую Русь»

Лукашенко нашел Баскову очень теплое место

Лукашенко нашел Баскову очень теплое место

«Воевать будем отсюда». Зачем Лукашенко обновляет армейскую верхушку

«Воевать будем отсюда». Зачем Лукашенко обновляет армейскую верхушку

Кадровый вторник. Лукашенко зажимает гайки, опасаясь протестной «заразы»

Кадровый вторник. Лукашенко зажимает гайки, опасаясь протестной «заразы»