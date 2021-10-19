Стала известна формулировка, с которой Лукашенко уволил бывшего министра юстиции

На Национальном правовом портале опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Олега Слижевского с должности министра юстиции.

Как сказано в документе, чиновник освобожден «в связи с переходом на другую работу». Пока не известно, где продолжит свою деятельность бывший министр. Отметим только, что он является членом Центризбиркома, не исключено, что в скором времени займет пост главы ЦИК.

Слижевский в 1999 году окончил магистратуру Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, в 2005 году — аспирантуру Белорусского государственного университета. В 2012 году окончил Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление».

Напомним, о назначении нового министра юстиции стало известно 18 октября.

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