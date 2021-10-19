На литовскую границу будут стянуты дополнительные силы военных

В связи с сложностью ситуации с нелегальными мигрантами на литовско-белорусскую границу будут переброшены дополнительные силы военных.

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Как отметила министр внутренних дел Агне Билотайте, для этого будут привлечены дополнительные силы — более 60 военных в сутки. Она заявила, что наблюдается тенденция к увеличению попыток нелегально перейти границу с Беларусью, поэтому необходимо реагировать и быть готовыми к самым худшим сценариям. Пока нет полностью оборудованной современной системы наблюдения и физического барьера, Литва должна усиливать физическую охрану границы, пишет delfi.lt .

«Достигнута договоренность, что на помощь пограничниками придут дополнительные военные силы», — отметила глава МВД.

В свою очередь министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что «при необходимости армия Литвы оказывала и будет оказывать помощь в контексте гибридной агрессии, мы к этом готовы. Кроме того, помощь продолжит оказывать Frontex, появляются новые возможности пользоваться вертолетами союзников, мы не одни перед лицом этого кризиса».

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали 4172 мигранта, со 2 августа пограничники не впустили в Литву 4051 иностранца.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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