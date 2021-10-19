В этом году в литовских вузах будет учиться меньше белорусов, чем в прошлом

/ Общество
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Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене выделила помощь 88 студентам из Беларуси на обучение в 11 вузах Литвы (в прошлом году Литва финансировала обучение 103 белорусов).

Фото носит иллюстративный характер

Как напоминает delfi.lt, по решению правительства, ежегодно министерство может финансировать обучение 110 белорусов, которые поступают на программы первого уровня.

Больше всего студентов будет в Вильнюсском университете (ВУ), однако их гораздо меньше, чем в прошлом году. В этом году министерство будет финансировать обучение 26 белорусов, сам вуз еще 25 белорусам будет выплачивать стипендии (200-300 евро). В прошлом году ВУ принял почти сто студентов из Беларуси.

 

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Тэги: Баларусь-Литва высшее образование Персона: Юргита Шюгждинене

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