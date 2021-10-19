В этом году в литовских вузах будет учиться меньше белорусов, чем в прошлом

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене выделила помощь 88 студентам из Беларуси на обучение в 11 вузах Литвы (в прошлом году Литва финансировала обучение 103 белорусов).

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Как напоминает delfi.lt , по решению правительства, ежегодно министерство может финансировать обучение 110 белорусов, которые поступают на программы первого уровня.

Больше всего студентов будет в Вильнюсском университете (ВУ), однако их гораздо меньше, чем в прошлом году. В этом году министерство будет финансировать обучение 26 белорусов, сам вуз еще 25 белорусам будет выплачивать стипендии (200-300 евро). В прошлом году ВУ принял почти сто студентов из Беларуси.