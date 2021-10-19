Москва временно закрывает свое представительство при НАТО

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Российские власти приняли решение приостановить работу своего постоянного представительства при Североатлантическом альянсе в ответ на действия НАТО по отзыву аккредитации у восьми сотрудников офиса.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, также прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве, учрежденное при посольстве Бельгии.

«Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения», — приводит dw.com слова главы МИД.

 

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Тэги: Россия-НАТО Персона: Сергей Лавров

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