Евро вновь начал расти
Европейская валюта растет на БВФБ утром во вторник, 19 октября.
Так, евро добавляет 0,0078 пункта — 2,8426 белорусского рубля.
Укрепляется и российский рубль. Плюс составляет 0,0041 пункта — 3,4416 белорусского рубля за 100 российских.
А вот доллар продолжает падать — 2,4405 белорусского рубля (−0,0065 пункта).
Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара
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