Евро вновь начал расти

/ Экономика
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Европейская валюта растет на БВФБ утром во вторник, 19 октября.

Фото pexels.com

Так, евро добавляет 0,0078 пункта — 2,8426 белорусского рубля.

Укрепляется и российский рубль. Плюс составляет 0,0041 пункта — 3,4416 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар продолжает падать — 2,4405 белорусского рубля (−0,0065 пункта).

Ушедшая рабочая неделя (11-15 октября) на БВФБ отсалютовала существенным падением трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе-сентябре средний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

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Тэги: курсы валют

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