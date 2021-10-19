В Бобруйске горела больница скорой помощи, проводилась эвакуация пациентов
Во время пожара в Бобруйской городской больнице скорой медицинской помощи были эвакуированы 38 пациентов.
Как сообщает пресс-служба МЧС Беларуси, сообщение о пожаре в больнице, которая находится на улице Пролетарской, поступило в экстренные службы 19 октября в 01.50.
На место ЧП первые подразделения МЧС прибыли уже через три минуты. Из окна на четвертом этаже здания шел дым, создалось задымление в коридоре. Как выяснилось, горение происходило в палате кардиологического отделения.
Работники больницы совместно со спасателями из здания эвакуировали 38 пациентов.
Пожар был оперативно ликвидирован работниками МЧС.
Огнем в палате повреждены кровать, постельные принадлежности и прикроватная тумбочка. Никто не пострадал.
Причина происшествия выясняется. Предполагаемая версия — неосторожное обращение с огнем.