Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

На 85-м году ушел из жизни бывший глава Государственного департамента США Колин Пауэлл, первый афроамериканец в истории США, возглавивший внешнеполитическое ведомство страны.

Как сообщили родственники покойного, причиной смерти послужили осложнения, вызванные COVID-19, хотя он был полностью вакцинирован.

На протяжении десятилетий Пауэлл был одним из самых выдающихся политических деятелей США из числа афроамериканцев, пишет «ГА» .

Пауэлл был советником по национальной безопасности в период президентства Рональда Рейгана. Джордж Буша-старший доверил ему должность командующего Объединенным комитетом начальников штабов вооруженных сил США.

В 2008-м поддержал Барака Обаму, который стал первым афроамериканцем на посту президента США.