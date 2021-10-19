Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

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На 85-м году ушел из жизни бывший глава Государственного департамента США Колин Пауэлл, первый афроамериканец в истории США, возглавивший внешнеполитическое ведомство страны.

Как сообщили родственники покойного, причиной смерти послужили осложнения, вызванные COVID-19, хотя он был полностью вакцинирован.

На протяжении десятилетий Пауэлл был одним из самых выдающихся политических деятелей США из числа афроамериканцев, пишет «ГА».

Пауэлл был советником по национальной безопасности в период президентства Рональда Рейгана. Джордж Буша-старший доверил ему должность командующего Объединенным комитетом начальников штабов вооруженных сил США.

В 2008-м поддержал Барака Обаму, который стал первым афроамериканцем на посту президента США.

 

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Тэги: США Персона: Колин Пауэлл

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