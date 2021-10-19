Глава сената Чехии: президент Земан недееспособен

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По словам председателя верхней палаты чешского парламента Милоша Выстрчила, президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем.

Спикер сослался на заключение пражского госпиталя военного университета, где глава государства уже около двух недель находится на лечении, пишет dw.com.

Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана «крайне неопределенный», а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели — «маловероятна», отметил глава сената.

Точный диагноз 77-летнего Земана, попавшего в реанимацию 10 октября, не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени. Политик страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.

Обязанности президента в Чешской Республике носят в основном церемониальный характер. Однако госпитализация Земана пришлась на важный политический момент — отсутствие президента блокирует формирование нового правительства.

Теперь парламенту предстоит решить, нужно ли передать полномочия президента другому представителю государства, как это предусмотрено в конституции. Президент также может быть временно освобожден от своих официальных обязанностей простым большинством голосов в обеих палатах парламента.

9 октября, в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100% бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО проиграло выборы, незначительно уступив оппозиционному альянсу «Вместе».

 

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Тэги: Чехия Персона: Милош Земан Милош Выстрчил

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