Глава сената Чехии: президент Земан недееспособен

По словам председателя верхней палаты чешского парламента Милоша Выстрчила, президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем.

Спикер сослался на заключение пражского госпиталя военного университета, где глава государства уже около двух недель находится на лечении, пишет dw.com .

Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана «крайне неопределенный», а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели — «маловероятна», отметил глава сената.

Точный диагноз 77-летнего Земана, попавшего в реанимацию 10 октября, не разглашается, однако чешские СМИ пишут, что госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени. Политик страдает сахарным диабетом, он передвигается на коляске.

Обязанности президента в Чешской Республике носят в основном церемониальный характер. Однако госпитализация Земана пришлась на важный политический момент — отсутствие президента блокирует формирование нового правительства.

Теперь парламенту предстоит решить, нужно ли передать полномочия президента другому представителю государства, как это предусмотрено в конституции. Президент также может быть временно освобожден от своих официальных обязанностей простым большинством голосов в обеих палатах парламента.

9 октября, в Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в Палату депутатов парламента страны. После подсчета 100% бюллетеней оказалось, что возглавляемое действующим премьером Чехии Андреем Бабишем движение АНО проиграло выборы , незначительно уступив оппозиционному альянсу «Вместе».