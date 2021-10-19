Белорус, «сливший» правозащитникам видеоархив о пытках и изнасилованиях в российских колониях, уехал во Францию

/ Общество
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В ближайшее время белорус Сергей Савельев, проинформировавший правозащитников из проекта Gulagu.net о пытках и сексуальном насилии в исправительных колониях РФ, сможет попросить у властей Франции политическое убежище.

Накануне он вышел из депортационного центра в Париже, пишет Би-би-си.

В начале октября Gulagu.net опубликовал несколько видео, на которых изображены пытки и сексуальное насилие над заключенными.

Руководитель проекта Владимир Осечкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» говорил, что организация получила в распоряжение и вывезла из РФ более тысячи видеофайлов, которые, по его словам, подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

После этого Следственный комитет России заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждено уже семь уголовных дел — по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия.

 

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Тэги: пенитенциарная система политическое убежище Персона: Сергей Савельев Владимир Осечкин Город: Париж

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