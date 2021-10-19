Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, во второй половине дня по западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Фото с сайта u24.ru

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков ( лишь в некоторых западных районах страны пройдут небольшие дожди).

Ветер северо-западный умеренный, в восточной части порывистый. Столбик термометра покажет в регионах:

Брест +9..+11°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +8..+10°C;

Гродно +8..+10°C;

Могилев +7..+9°C;

Минск +7..+9°C.