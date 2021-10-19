Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, во второй половине дня по западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков ( лишь в некоторых западных районах страны пройдут небольшие дожди).
Ветер северо-западный умеренный, в восточной части порывистый. Столбик термометра покажет в регионах:
Брест +9..+11°C;
Витебск +5..+7°C;
Гомель +8..+10°C;
Гродно +8..+10°C;
Могилев +7..+9°C;
Минск +7..+9°C.