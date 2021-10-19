В Беларуси замедлились темпы роста промышленного производства

В январе—сентябре 2021 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 111,1 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 7,9% больше, чем в январе—сентябре 2020 года, сообщил Белстат.

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В январе 2021 года к аналогичному прошлогоднему периоду промпроизводство выросло на 8,5%, в январе—феврале — на 8,3%, январе—марте — на 9,2%, январе—апреле — на 11%, январе—мае — на 11,1%, январе—июне — на 10,4%, январе—июле — на 9,3%, январе—августе — на 8,6%. Таким образом, за сентябрь рост замедлился на 0,7 процентного пункта, за последние четыре месяца — на 3,2.

В январе—сентябре 2021 года в горнодобывающей промышленности отмечен рост производства на 1,4%, в обрабатывающей — на 7,9%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство увеличилось на 10,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 3,1%.

В 2017 году промышленное производство увеличилось на 6,1%, в 2018-м — на 5,7%, в 2019-м — на 1%, в 2020-м — снизилось на 0,7%.

Независимые эксперты считают, что рост промышленного производства замедлится в связи с секторальными санкциями, введенными Евросоюзом, США и рядом других стран.

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