Лишать гражданства и выдворять из страны: власти рассматривают новые методы борьбы с инакомыслием

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает лишать гражданства страны тех, кто уехал за границу и «работает в интересах западных стран». Об этом заявил начальник отдела главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский во время круглого стола, материалы которого опубликованы 19 октября в газете Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» и на сайте sb.by.

Орловский напомнил, что в июне вступили в изменения в законодательство о гражданстве в части возможности утраты приобретенного гражданства: его можно лишиться, если в судебном порядке человек будет признан виновным в экстремизме, совершении террористических либо причиняющих тяжкий вред интересам государства действий.

«Эти изменения мы разрабатывали два года. И тогда речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше», — сказал представитель МВД.

«Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами. Возможно, их также нужно лишать гражданства, — заявил Орловский. — Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно‑политической жизни государства».

По словам заместителя председателя постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игоря Мартынова, которые также приводит издание, «сейчас обсуждается предложение лишать гражданства по рождению за действия, которые могут нанести ущерб национальной безопасности Беларуси».

«Пока тема находится в формате дискуссии. Возможно, мы придем к какому‑то общему мнению, — заявил представитель ПП НС. — На мой взгляд, просто лишить таких лиц гражданства и выдворить за пределы страны будет слишком простым наказанием. Уверен, вначале нужно понести наказание за публичные призывы, а после рассматривать вопрос о лишении [гражданства]».

При этом Мартынов считает: «От того, что мы лишим человека гражданства, по сути ничего не изменится. Он продолжит свою деструктивную деятельность за границей. Ведь беглые уже создали свое правительство в изгнании».

В статье 10 Конституции сказано, что «гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство».