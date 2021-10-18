Латвия вводит жесткий локдаун на месяц

Кабинет министров Латвии принял решение ввести жесткие меры по борьбе с распространением COVID-19 на четыре недели. Как сообщает Delfi.lv, ограничения начнут действовать с 21 октября.

Источник: mk.gov.lv

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что карантин продлится четыре недели — до 15 ноября.

Какие ограничения введут:

С 20.00 до 5.00 будет действовать комендантский час;

Осенние каникулы у школьников продлены на одну неделю. После 1 ноября 1−3 классы будут учиться в школе, остальные уходят на удаленное обучение еще на две недели;

Будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости;

Будет ограничено предоставление услуг (в том числе, будут закрыты парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания);

Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты);

Будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Премьер-министр отметил, что причиной для введения ограничений стало то, что вакцинация в стране фактически провалилась.

Напомним, Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости COVID-19.