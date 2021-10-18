Бывшего начальника Ганцевичского РОВД направили в психбольницу из-за намерения совершить суицид

Начальника Ганцевичского РУВД, 43-летнего Виталия Кулешова, который запомнился брутальными задержаниями протестующих в райцентре, сняли с должности в августе. После отставки Кулешова сначала отправили в колхоз, а затем — в Новинки.

Как стало известно «Нашей Ниве» , Кулешова отправили руководить сельскохозяйственным предприятием в Столинском районе, так как по первому образованию Кулешов — ветеринар: в 2000 году он окончил Витебскую академию ветеринарной медицины.

Работал ли он по первой специальности, неизвестно, но с сентября 2000 года начал карьеру в милиции.

«Уже на работе в колхозе Кулешов то ли предпринял попытку суицида, то ли публично объявил, что намерен такое сделать — как результат, его отправили на обследование в Новинки», — объясняют осведомленные источники.

До того, как стал руководителем Ганцевичского РОВД, Кулешов был заместителем начальника Столинского РОВД, возглавлял милицию общественной безопасности. Большую часть профессиональной жизни прослужил в Барановичах. А запомнился Кулешов тем, что руководил брутальными задержаниями в Ганцевичах во время акций протеста.