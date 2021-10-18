Прирост белорусского ВВП сократился с 3 до 2,7%

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе—сентябре 2021 года составил 126 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в январе—сентябре 2020 года, сообщил Национальный статистический комитет.

В январе 2021 года к январю 2020-го ВВП вырос на 1,5%, в январе—феврале к соответствующему прошлогоднему периоду — на 0,9%, январе—марте — на 1,1%, январе—апреле — на 2,7%, январе—мае — на 3,2%, январе—июне и январе—июле — на 3,3%, январе—августе — на 3%. Таким образом, за сентябрь рост замедлился на 0,3 процентного пункта, за последние два месяца — на 0,6.

Официальный прогноз властей на текущий год предусматривает рост экономики не менее чем на 1,8%.

Как отмечено в октябрьском обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), экономические настроения предприятий промышленности в сентябре улучшились. «Индекс экономических настроений в отрасли, рассчитываемый Национальным банком, увеличился на 1,9 п.п. и составил 5,3%. По нашим расчетам на основе данных Нацбанка, в сентябре несколько улучшились скорректированные на сезонность балансы ответов предприятий относительно текущих и ожидаемых объемов производства, а также объема заказов. В свою очередь, экономические настроения в торговле, строительстве и на транспорте остаются сдержанными. В базовом сценарии мы ожидаем рост ВВП по итогам 2021 года на 2,5%», — отмечают эксперты.

В 2022 году ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси на 0,4%. В июльском релизе банк оценивал динамику отечественной экономики в следующем году как близкую к нулю.

«Потенциал роста белорусской экономики ограничен 1—1,5% в год. Однако последствия санкций могут сдерживать экономическую активность. Адаптации экономики к ограничительным мерам западных стран может способствовать поддержка России», — говорилось в обзоре.

Экономисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозируют рост белорусского ВВП в 2021 году на 0,7%.

В новом обзоре Всемирного банка, посвященном развитию национальных экономик стран Европы и Центральной Азии, этот показатель для Беларуси по итогам 2021 года пересмотрен в сторону увеличения — до 1,2% (изменение на 3,4 процентного пункта). В то же время оценка на 2022 год ухудшена (падение на 2,8% вместо роста на 1,9%).

Как считают белорусские независимые эксперты, западные санкции могут привести к сокращению ВВП на 5—10%.