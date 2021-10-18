«Рабочы Рух» и Dze.chat признали экстремистскими формированиями

Телеграм-канал «Рабочы Рух/Расширенный круглый стол» и сайт Dze.chat признаны экстремистскими формированиями. Соответствующая информация появилась на сайте МВД.

Источник: СТВ

«Экстремистским формированием признана группа граждан, объединенная посредством сайта dze.chat, которая находясь, как на территории нашей страны, так и за ее пределами на протяжении прошлого и текущего годов осуществляла экстремистскую деятельность», — заявил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

Он отметил, что ресурс «объединяет более тысячи телеграм-каналов и чатов, поддерживает протестное движение по всей стране, публикует экстремистские материалы, обучает и подготавливает граждан нашей страны для участия в массовых беспорядках и актах вандализма».

Экстремистским формированием по решению КГБ признана инициатива «Рабочы Рух», заявил представитель ГУБОПиК и пригрозил «подобной участью» «другим экстремистским ресурсам и объединениям».