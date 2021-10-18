Евросоюз готов ввести санкции против «Белавиа» из-за ситуации с мигрантами

Европейский союз готов ввести санкции против авиакомпании «Белавиа» из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 18 октября на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Совета ЕС.

По словам Борреля, значительную часть времени главы МИД посвятили обсуждению миграционного кризиса. Он отметил, что ЕС находится в тесном контакте с властями Ирака и других стран, откуда мигрантов «привозят в Минск, а затем доставляют в границе с ЕС». «Использование мигрантов в политических целях недопустимо», — подчеркнул Боррель.

Он считает, что этих людей «обманывают, давая им ложную надежду, что через Беларусь они смогут попасть в Европу», а затем они оказываются в ловушке, запертые на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. «С этой ситуацией необходимо бороться», — заявил представитель ЕС.

По словам Борреля, он лично обсуждал с представителями властей Ирака ситуацию, и сначала та сторона утверждала, что ничего не может сделать, поскольку граждане имеют право свободного передвижения и у них есть визы для въезда в Беларусь. «Но затем они осознали, что этих людей обманывают, заставляя поверить, что они могут попасть в Европу, что после приезда в Минск они не получат права свободного въезда в страны ЕС. Когда власти Ирака осознали всю ситуацию, они запретили полеты в Минск», — сказал Боррель.

«Иракский путь, — продолжил он, — был закрыт, но возникли новые. Есть большой список стран, откуда потоки мигрантов транспортируются сначала в Минск, а затем к границе. Мы ведем с ними переговоры».

Боррель заявил, что «Белавиа», как и некоторые другие авиакомпании, участвует в доставке мигрантов. «Мы готовы ввести санкции против "Белавиа" и убедить других, что то, что они делают, является контрабандой людей», — сказал верховный представитель ЕС.

Власти в Минске неоднократно заявляли, что не они, а Евросоюз создал кризис на границе.

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